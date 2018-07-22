У переселенцев из оккупированного Донбасса коллекторы «выбивают» долги за давно отключенные телефоны

22.07.2018 12:57

Переселенцам из ОРДЛО массово приходят письма со счетами за давно отключенные телефоны.

Переселенцы из оккупированных районов Донбасса сообщают, что коллекторы пытаются выбить из них долги перед «Укртелекомом», которые якобы накопились по брошенным адресам на оккупированной территории за время отсутствия людей в зоне оккупации. Об этом сообщает Necro Mancer в Twitter, ссылаясь на сообщения в соцсетях.

«Тоже сегодня пришло, задолженность около 200 гривен. У нас уже 5 лет АТС нет, разграбили с начала войны», — сообщает еще один переселенец.

«Я не юрист, но по-моему война подпадает под понятие форс-мажор и в этом случае условия договора могут не выполнятся любой из сторон», — комментируют люди происходящее.

«Было подобное. Обратился человек с примерно такой же проблемой. Написали в прокуратуру. Не беспокоят больше», — сообщает в соцсети переселенец с ником «Добрый Укр».

«В Укртелекоме давно существует такая практика — передача задолженности коллекторским фирмам. И поверьте, эта фирма выставит Вам долг на порядок выше задолженности за услуги связи. Как аргумент — у Вас нет договора с этой фирмой на погашение задолженности. Но они очень настойчивые», — сообщают пользователи в Twitter.

Источник Вчасно.