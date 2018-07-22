- У переселенцев из оккупированного Донбасса коллекторы «выбивают» долги за давно отключенные телефоны12:57
- Очередь уже стоит: в сети подняли на смех очередную "победу" боевиков ДНР на Донбассе11:39
- По Донецку бегают волки и лисы11:20
- Российские наемники и боевики "Л/ДНР" свирепствуют на всех направлениях: обстрелы бойцов ВСУ на Донбассе10:52
- Захарченко пустил в ход своего «Чебурашку»: в «ДНР» прогремел взрыв10:22
- Очистил территорию: стало известно об успешной "работе" украинского снайпера по врагу на Донбассе09:58
- Ситуация в пунктах пропуска утром 22 июля09:28
- Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ в три населенных пункта09:19
- Имитация жизни: появился рассказ о печальных реалиях одного из городов на оккупированном Донбассе09:00
- Украинские военные на Донбассе 15 раз попали под обстрелы боевиков08:44
У переселенцев из оккупированного Донбасса коллекторы «выбивают» долги за давно отключенные телефоны
Переселенцам из ОРДЛО массово приходят письма со счетами за давно отключенные телефоны.
Переселенцы из оккупированных районов Донбасса сообщают, что коллекторы пытаются выбить из них долги перед «Укртелекомом», которые якобы накопились по брошенным адресам на оккупированной территории за время отсутствия людей в зоне оккупации. Об этом сообщает Necro Mancer в Twitter, ссылаясь на сообщения в соцсетях.
«Тоже сегодня пришло, задолженность около 200 гривен. У нас уже 5 лет АТС нет, разграбили с начала войны», — сообщает еще один переселенец.
«Я не юрист, но по-моему война подпадает под понятие форс-мажор и в этом случае условия договора могут не выполнятся любой из сторон», — комментируют люди происходящее.
«Было подобное. Обратился человек с примерно такой же проблемой. Написали в прокуратуру. Не беспокоят больше», — сообщает в соцсети переселенец с ником «Добрый Укр».
«В Укртелекоме давно существует такая практика — передача задолженности коллекторским фирмам. И поверьте, эта фирма выставит Вам долг на порядок выше задолженности за услуги связи. Как аргумент — у Вас нет договора с этой фирмой на погашение задолженности. Но они очень настойчивые», — сообщают пользователи в Twitter.
Источник Вчасно.
Теги: Донбасс, телефон, коллектор, переселенцы
- У переселенцев из оккупированного Донбасса коллекторы «выбивают» долги за давно отключенные телефоны12:57
- На Луганщине пройдет уникальный для Украины Фестиваль мнений12:05
- Очередь уже стоит: в сети подняли на смех очередную "победу" боевиков ДНР на Донбассе11:39
- По Донецку бегают волки и лисы11:20
- Российские наемники и боевики "Л/ДНР" свирепствуют на всех направлениях: обстрелы бойцов ВСУ на Донбассе10:52
- Захарченко пустил в ход своего «Чебурашку»: в «ДНР» прогремел взрыв10:22
- Очистил территорию: стало известно об успешной "работе" украинского снайпера по врагу на Донбассе09:58
- Ситуация в пунктах пропуска утром 22 июля09:28
- Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ в три населенных пункта09:19
- Имитация жизни: появился рассказ о печальных реалиях одного из городов на оккупированном Донбассе09:00
- Один день из жизни Верховной Рады13:17
- У переселенцев из оккупированного Донбасса коллекторы «выбивают» долги за давно отключенные телефоны12:57
- Словацкий политолог рассказал, как Украина пыталась купить поддержку США12:39
- Дожди отступят: синоптики дают «жаркий» прогноз погоды12:23
- На Луганщине пройдет уникальный для Украины Фестиваль мнений12:05
- Очередь уже стоит: в сети подняли на смех очередную "победу" боевиков ДНР на Донбассе11:39
- По Донецку бегают волки и лисы11:20
- Медики рассказали, как полностью вылечить гипертонию11:02
- Российские наемники и боевики "Л/ДНР" свирепствуют на всех направлениях: обстрелы бойцов ВСУ на Донбассе10:52
- Захарченко пустил в ход своего «Чебурашку»: в «ДНР» прогремел взрыв10:22
- Один день из жизни Верховной Рады13:17
- Словацкий политолог рассказал, как Украина пыталась купить поддержку США12:39
- Медики рассказали, как полностью вылечить гипертонию11:02
- У победы есть несколько уровней: стало известно, как выгнать Россию с Донбасса21:03
- Что Путин предложил Трампу по Донбассу: несколько важных деталей17:34
- Доносы "народа Донбасса": средство решения вопроса15:13
- Не ломайте жизнь ребенку: 7 имен, которые сулят девочкам тяжелую судьбу14:34
- Гороскоп на 21 июля для всех знаков Зодиака12:55
- Лишение субсидий: Переселенцы в группе риска?10:42
- Путин окружил Украину с трех сторон: где самая главная опасность09:41
- Главаря ОРЛО вызвали «на ковер» в Москву: названа причина
- Афонские старцы рассказали о судьбах Украины и России
- Операция, запой или Седово? Жители «ДНР» «потеряли» Захарченко
- Если вы любите есть помидоры, то эта информация для вас
- «Очень мощные бахи»: жители Донецка вздрагивают от звуков боя
- "Москва – это Украина", - славящая Путина и террористов "Л/ДНР" Монтян жестко оскорбила украинцев. ВИДЕО
- Жителей Донбасса окружили змеи: что делать?
- Это дело Киева: Россия окончательно отказалась от территорий Донбасса
- Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой издеваются над людьми
- В Донецке распространяются смертельные заболевания