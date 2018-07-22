"Вручную. Под носом у врага", - пехота ООС устроила "сюрприз" оккупанту на передовой

22.07.2018 07:21

Украинские бойцы незаметно для гибридной армии РФ создали огромную траншею прямо на линии фронта. Мастерством украинских бойцов похвастался в Facebook известный украинский волонтер и блогер Юрий Мысягин, передает "Диалог.UA".

"На одном из передовых направлений в зоне ООС наша пехота взяла в руки лопаты и прокопала траншею длинной 1,5 км", - рассказал волонтер, не уточнив, где именно так ударно трудились украинские пехотинцы. Он отметил, что бойцы рыли траншею ручную практически под носом у врага и умудрились при этом остаться незамеченными.

Стоит отметить, что в скором времени на Донбассе ожидается эскалация. Гибридная армия России начала активно вооружаться, стягивая к линии фронта тяжелую артиллерию. Штаб ООС бьет тревогу.