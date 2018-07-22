Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Защитников Украины серьезно обстреляли на донецком направлении

22.07.2018 20:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Защитников Украины серьезно обстреляли на донецком направлении

Украинские военные констатируют, за минувшие сутки количество провокаций со стороны российских боевиков хоть и уменьшилось, но при этом орки не отказались от использования запрещенного минскими соглашениями оружия.

Боевики совершили более 10 обстрелов позиций ВСУ, в том числе были применены мины 82-мм калибра, передает "Диалог.UA".

Силам ООС ,чтобы приструнить врага, пришлось не единожды открывать ответный огонь. Наименьшее количество вражеских обстрелов зафиксировано на луганском направлении.

Традиционно под огонь российских наемников попали Крымское, Причепиловка и расположения ВСУ поблизости Майорска. Серьезно "покошмарили" террористы донецкое и мариупольское направления, применив здесь гранатометы, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

Террористы обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки, Лебединского и Талаковки. Под обстрел также попали силы ООС поблизости Павлополя, Широкино, Песок и Красногоровки.

Уже с начала текущих суток 22 июля российские военные предприняли против защитников Украины не одну вооруженную атаку. Обстрелы велись по нашим военным вблизи Талаковки, Гнутово, Водяного, Широкино.



Теги: Россия, Донбасс, оружие, боевики, ВСУ, обстрелы, Минские соглашения, провокации, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх