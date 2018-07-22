- Маленький отжатый магазинчик: В Донецке очереди за дешевой курятиной20:42
- Защитников Украины серьезно обстреляли на донецком направлении20:11
- Порошенко пообещал поднять флаг Украины во всех городах Донбасса19:40
- Бывшие приверженцы «ДНР» не верят в «русский мир» и «республику»17:25
- Шок! "Не хочу с Украиной. Лучше свое "государство"", - россиянка из "ДНР" рассказала, почему Донбасс не украинский17:00
- Разгоняли «стихийный рынок»!В Горловке боевики загоняли старушек в автозак14:53
- Силы ООС блестяще очистили территорию от врага - армия Путина считает потери на Донбассе14:03
- У переселенцев из оккупированного Донбасса коллекторы «выбивают» долги за давно отключенные телефоны12:57
- Очередь уже стоит: в сети подняли на смех очередную "победу" боевиков ДНР на Донбассе11:39
- По Донецку бегают волки и лисы11:20
Защитников Украины серьезно обстреляли на донецком направлении
Украинские военные констатируют, за минувшие сутки количество провокаций со стороны российских боевиков хоть и уменьшилось, но при этом орки не отказались от использования запрещенного минскими соглашениями оружия.
Боевики совершили более 10 обстрелов позиций ВСУ, в том числе были применены мины 82-мм калибра, передает "Диалог.UA".
Силам ООС ,чтобы приструнить врага, пришлось не единожды открывать ответный огонь. Наименьшее количество вражеских обстрелов зафиксировано на луганском направлении.
Традиционно под огонь российских наемников попали Крымское, Причепиловка и расположения ВСУ поблизости Майорска. Серьезно "покошмарили" террористы донецкое и мариупольское направления, применив здесь гранатометы, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.
Террористы обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки, Лебединского и Талаковки. Под обстрел также попали силы ООС поблизости Павлополя, Широкино, Песок и Красногоровки.
Уже с начала текущих суток 22 июля российские военные предприняли против защитников Украины не одну вооруженную атаку. Обстрелы велись по нашим военным вблизи Талаковки, Гнутово, Водяного, Широкино.
Теги: Россия, Донбасс, оружие, боевики, ВСУ, обстрелы, Минские соглашения, провокации, ООС
- Месть ВСУ: стало известно о больших потерях у боевиков на Донбассе
- Смерть ребенка и шестеро раненых бойцов ВСУ за сутки: гибридная армия РФ бесчинствует на Донбассе
- Российские наемники и боевики "Л/ДНР" свирепствуют вдоль всей линии фронта: детали боев на Донбассе
- "Слышно мощно, со стороны аэропорта сильно громыхает", - Донецк сотрясается от взрывов, дончане пишут о сильных боях возле города
- Ситуация на Донбассе продолжает обостряться: в силах АТО озвучили подробности
- Бандформирования "Л/ДНР" разжигают ситуацию на Донбассе: за сутки ранены 4 бойцов ВСУ
- Маленький отжатый магазинчик: В Донецке очереди за дешевой курятиной20:42
- Защитников Украины серьезно обстреляли на донецком направлении20:11
- Порошенко пообещал поднять флаг Украины во всех городах Донбасса19:40
- В «ЛНР» назревает очередной «государственный переворот»19:05
- Стреляли в "укров", а попали своим же в спины: в "ЛНР" траур после громкого инцидента18:36
- Бывшие приверженцы «ДНР» не верят в «русский мир» и «республику»17:25
- Шок! "Не хочу с Украиной. Лучше свое "государство"", - россиянка из "ДНР" рассказала, почему Донбасс не украинский17:00
- Жители Донбасса высказали все, что думают об "ЛНР": в ОРЛО террористов унизили емкой надписью16:18
- Разгоняли «стихийный рынок»!В Горловке боевики загоняли старушек в автозак14:53
- Силы ООС блестяще очистили территорию от врага - армия Путина считает потери на Донбассе14:03
- В России назвали «идиотизмом» реакцию Порошенко на победу Усика21:10
- Маленький отжатый магазинчик: В Донецке очереди за дешевой курятиной20:42
- Защитников Украины серьезно обстреляли на донецком направлении20:11
- Порошенко пообещал поднять флаг Украины во всех городах Донбасса19:40
- В «ЛНР» назревает очередной «государственный переворот»19:05
- Стреляли в "укров", а попали своим же в спины: в "ЛНР" траур после громкого инцидента18:36
- На пункте пропуска "Чоп" украинские пограничники задержали иностранца18:06
- С начала года украинцы пересекли админграницу с Крымом 519 тысяч раз17:42
- Бывшие приверженцы «ДНР» не верят в «русский мир» и «республику»17:25
- Шок! "Не хочу с Украиной. Лучше свое "государство"", - россиянка из "ДНР" рассказала, почему Донбасс не украинский17:00
- Стало известно о неожиданном влиянии на здоровье фастфуда16:44
- Соцпомощь ВПЛ: Реальная поддержка или попытка государства заставить переселенцев регистрироваться16:02
- 7 вещей, которые лучше не делать вечером15:38
- «Никогда не надейся на врачей»: 7 заповедей долгожительства от столетнего доктора. ВИДЕО15:18
- Стало известно, к какому страшному заболеванию может привести мясо14:28
- Один день из жизни Верховной Рады13:17
- Словацкий политолог рассказал, как Украина пыталась купить поддержку США12:39
- Медики рассказали, как полностью вылечить гипертонию11:02
- У победы есть несколько уровней: стало известно, как выгнать Россию с Донбасса21:03
- Что Путин предложил Трампу по Донбассу: несколько важных деталей17:34
- Афонские старцы рассказали о судьбах Украины и России
- Главаря ОРЛО вызвали «на ковер» в Москву: названа причина
- «Очень мощные бахи»: жители Донецка вздрагивают от звуков боя
- "Вручную. Под носом у врага", - пехота ООС устроила "сюрприз" оккупанту на передовой
- Операция, запой или Седово? Жители «ДНР» «потеряли» Захарченко
- Если вы любите есть помидоры, то эта информация для вас
- Это дело Киева: Россия окончательно отказалась от территорий Донбасса
- "Москва – это Украина", - славящая Путина и террористов "Л/ДНР" Монтян жестко оскорбила украинцев. ВИДЕО
- Жителей Донбасса окружили змеи: что делать?
- Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой издеваются над людьми