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Архив - Донецкая область

Боевики ДНР угрожают Асееву задержанием его матери

23.07.2018 10:45
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Боевики ДНР угрожают Асееву задержанием его матери

Боевики «ДНР» угрожают удерживаемому донецкому журналисту Станиславу Асееву задержанием его матери, сообщил бывший нардеп от БПП и друг пленника Егор Фирсов. Асеев находиться в плену «ДНР» с конца мая 2017 года.

«ДНР» вынесла смертный приговор одному участнику группировки «казаков», а также осудила еще одного человека к 13 годам тюрьмы и восьмерых — к пожизненному заключению. «Казаки» обвинялись в похищениях, вымогательстве и убийствах.

Главная военная прокуратура Украины установила более 3,5 тысячи человек, которые незаконно удерживались в плену или были подвержены пыткам со стороны боевиков «ДНР/ЛНР».

 

Источник: http://donbasleaks.org


Теги: Донбасс, мать, ДНР, боевики, угрозы
 
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