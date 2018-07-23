Боевики ДНР угрожают Асееву задержанием его матери

Боевики «ДНР» угрожают удерживаемому донецкому журналисту Станиславу Асееву задержанием его матери, сообщил бывший нардеп от БПП и друг пленника Егор Фирсов. Асеев находиться в плену «ДНР» с конца мая 2017 года.



«ДНР» вынесла смертный приговор одному участнику группировки «казаков», а также осудила еще одного человека к 13 годам тюрьмы и восьмерых — к пожизненному заключению. «Казаки» обвинялись в похищениях, вымогательстве и убийствах.



Главная военная прокуратура Украины установила более 3,5 тысячи человек, которые незаконно удерживались в плену или были подвержены пыткам со стороны боевиков «ДНР/ЛНР». Источник: http://donbasleaks.org