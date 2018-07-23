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Боевики на блокпостах вносят в базу людей для последующей мобилизации
По данным украинской разведки, боевики «ЛДНР» останавливают автомобили, проверяют телефоны и вносят людей в свою базу данных для последующего привлечения их на фронт.
В ГУР МОУ отмечают, о российская оккупационная власть проводит мероприятия по усилению контроля над населением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. в разведке добавили: «19−20 июля в населенных пунктах и на пунктах пропуска, находящихся на оккупированной территории, т.н. „правоохранительными“ органами проводилась проверка автомобильного транспорта и автобусов. Особое внимание уделялось лицам мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет, имеющие опыт прохождения службы в силовых структурах.
Мужчин опрашивали относительно цели поездки и пункте назначения, проверялись документы, удостоверяющие личность, наличие регистрации во временно оккупированных населенных пунктах, а мобильные телефоны изымались для проверки. Полученная в ходе проверки информация заносилась оккупантами в отдельную базу данных для последующего использования во время проведения мобилизационных мероприятий».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, блокпост, мобилизация, боевики
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