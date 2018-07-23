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Архив - Донецкая область

Член «казачества ДНР» пытался подкупить пограничников

23.07.2018 15:03
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Член «казачества ДНР» пытался подкупить пограничников

Мужчина предложил взятку пограничникам в размере тысячи гривен, но получил отказ и был задержан.

Сотрудники Госпогранслужбы и фискальной службы на контрольно-пропускном пункте Марьинка задержали мужчину с "документами" самопровозглашенной ДНР, который предложил взятку за неразглашение факта их обнаружения.

Об этом сообщает Госпогранслужба в понедельник, 23 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Отмечается, что во время осмотра автомобиля Toyota Corolla был обнаружен тайник, где находились "документы" с символикой ДНР, оформленные на жителя Донецка: "удостоверение" "Международная национально-патриотическая и спортивно-оборонная организация ДНР" "Казачество ДНР", "знак качества" "Народный контролёр общественного движения "Донецкая республика" и "членский билет" общественного движения "Донецкая республика".

"Впоследствии правоохранители установили, что гражданин является членом организации "Казачество" с 2003 года и имеет чин так называемого "генерал-атамана", – говорится в сообщении.

Источник : http://hronika.info/ukraina/ 

  


Теги: Донбасс, пограничники, подкуп, ДНР
 
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