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В Мариуполе количество жертв кишечных инфекций приближается к критической сотне
В течение недели заболеваемость кишечными инфекциями среди мариупольцев выросла на 11%, есть новый случай сальмонеллеза.
Об этом журналисту MRPL.CITY сообщил заведующий отделением организации эпидемиологических исследований Мариупольского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Виктор Валентюк.
За последнюю неделю 90 мариупольцев обратились за медицинской помощью с кишечными инфекциями – на 9 человек больше, чем на предыдущей неделе. Напомним, ранее Виктор Валентюк отметил, что, когда количество пациентов в неделю будет около 100 и больше, это будет чрезвычайной ситуацией. Также эпидемиологи отмечают значительный рост среди детей до 17 лет.
«90 экстренных сообщений – это выше на 11%, чем на прошлой неделе, а также на 50% больше аналогичной недели 2017 года и выше на 56% среднего многолетнего показателя заболеваемости кишечными инфекциями. Заболеваемость равномерно распределилась по всем районам города. Увеличился удельный вес заболевших детей – на 24% по сравнению с прошлой неделей. Дети в общей массе заболевших составили 69,7%, или 63 человека», - рассказывает Виктор Валентюк.
При этом он отметил, что на 16% снизилась заболеваемость детей до одного года.
Самой распространенной причиной заражения кишечными инфекциями по-прежнему служит купание в водоемах с заглатыванием воды. Однако если на прошлой неделе было 28 случаев заражения из-за купания в море, то на этой – 17, из которых только два – на пляже в районе гостиницы «Турист».
Не менее весомой причиной заражения является домашняя кулинария, приготовленная с нарушением технологий – 13 случаев, а также кулинария из общепита – 5 случаев. Кроме того, в 8 случаях мариупольцев отправляли на больничную койку яйца без должной термической обработки, в 6 – молочная продукция, еще в 6 – немытые овощи и фрукты, а также арбузы и дыни. Мясоколбасная продукция стала источником заражения в четырех случаях и в двух – кондитерские изделия.
Кроме того, в городе зафиксирован еще один случай сальмонеллеза – заболел пенсионер из Приморского района, который полакомился молочной продукцией, купленной на стихийном рынке по улице Латышева.
Теги: Донбасс, Мариуполь, дети, кишечные инфекции
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