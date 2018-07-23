- В Мариуполе мужчина заболел ботулизмом15:14
- Член «казачества ДНР» пытался подкупить пограничников15:03
- В Мариуполе количество жертв кишечных инфекций приближается к критической сотне13:55
- В Мариуполе на “Восточном” в поле подорвался трактор13:38
- Боевик сдал «с потрохами» российских казаков, обстрелявших троллейбус в Донецке12:15
- Обстрелы на Донбассе продолжаются, есть потери со стороны ВСУ11:05
- Боевики ДНР угрожают Асееву задержанием его матери10:45
- Ситуация на блокпостах: большая очередь на «Майорске»10:30
- Молния "закрыла" КПВВ "Гнутово"09:40
- По какому сценарию будет проходить деоккупация Донбасса09:31
В Мариуполе мужчина заболел ботулизмом
В Мариуполе зафиксирован случай ботулизма – с подозрением на заболевание в городскую больницу доставлен съевший несвежую рыбу мужчина, передает MRPL.CITY.
Как уточнили в Мариупольском городском филиале ГУ «Донецкий областной лабораторный центр СЭС Украины», случай был зарегистрирован в воскресенье.
Семья купила двух лещей в одной из торговых точек города. С одной рыбой жена и дочь уехали на побережье. Женщина почувствовала неприятный запах и решила не есть с ребенком рыбу. Когда она позвонила мужу, чтобы предупредить, было уже поздно.
В итоге мужчина был госпитализирован в реанимацию, медики оперативно ввели пациенту сыворотку, что спасло ему жизнь.
В настоящее время мариуполец находится в инфекционном отделении ГБ № 4.
Как сообщает департамент здравоохранения Донецкой области, за три недели июля зафиксированы три случая ботулизма – в Дружковке, Бахмуте и Мариуполе.
Напомним, что ботулизм является тяжелым токсико-инфекционным заболеванием и пищевым отравлением, характеризующимся поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга. Основные симптомы: понос, рвота, незначительное повышение температуры, боль в животе, двоение в глазах, помутнение и опущение век, невнятность речи, затруднение глотания или сухость во рту, а также мышечная слабость. Может привести к летальному исходу.
Теги: Донбасс, Мариуполь, мужчина, ботулизм
- В Донецкой области мужчина, не сумев помириться с любимой, решил ее сжечь
- Компания Ахметова выкупила завод Азарова
- В Мариуполе на пожаре погиб мужчина
- В Мариуполе подростки избили битой пьяного прохожего, мужчина умер
- Мариуполец упал с дерева и поломал ребра
- Мужчина угрожал зарезать женщину прямо на улице
- В ОРЛО на пешеходном переходе сбили ребенка15:49
- В Мариуполе мужчина заболел ботулизмом15:14
- Член «казачества ДНР» пытался подкупить пограничников15:03
- В Мариуполе количество жертв кишечных инфекций приближается к критической сотне13:55
- В Мариуполе на “Восточном” в поле подорвался трактор13:38
- Боевик сдал «с потрохами» российских казаков, обстрелявших троллейбус в Донецке12:15
- Обстрелы на Донбассе продолжаются, есть потери со стороны ВСУ11:05
- Боевики ДНР угрожают Асееву задержанием его матери10:45
- Ситуация на блокпостах: большая очередь на «Майорске»10:30
- Молния "закрыла" КПВВ "Гнутово"09:40
- Порошенко вернул в Раду закон об ужесточении ответственности за контрабанду леса16:17
- СБУ пресекла транзит наркотиков из Европы16:03
- В ОРЛО на пешеходном переходе сбили ребенка15:49
- В Одессе похитили статую "продвинутой" кошки15:40
- Война на Донбассе и компенсация ущерба: Выполнима ли миссия15:31
- Главный соучастник преступления: и.о. министра агрополитики Мартынюк провалил борьбу с рейдерами15:15
- В Мариуполе мужчина заболел ботулизмом15:14
- Член «казачества ДНР» пытался подкупить пограничников15:03
- Усик прокомментировал идею присвоения ему звания Героя Украины14:39
- Киев готовит ответ Москве на перехват судов в Азовском море: появились подробности14:25
- Этот распространенный овощ укрепляет кости11:30
- Ученые назвали самый простой способ избавления от депрессии09:00
- Стало известно о неожиданном влиянии на здоровье фастфуда16:44
- Соцпомощь ВПЛ: Реальная поддержка или попытка государства заставить переселенцев регистрироваться16:02
- 7 вещей, которые лучше не делать вечером15:38
- «Никогда не надейся на врачей»: 7 заповедей долгожительства от столетнего доктора. ВИДЕО15:18
- Стало известно, к какому страшному заболеванию может привести мясо14:28
- Один день из жизни Верховной Рады13:17
- Словацкий политолог рассказал, как Украина пыталась купить поддержку США12:39
- Медики рассказали, как полностью вылечить гипертонию11:02
- Афонские старцы рассказали о судьбах Украины и России
- "Вручную. Под носом у врага", - пехота ООС устроила "сюрприз" оккупанту на передовой
- «Очень мощные бахи»: жители Донецка вздрагивают от звуков боя
- Операция, запой или Седово? Жители «ДНР» «потеряли» Захарченко
- Это дело Киева: Россия окончательно отказалась от территорий Донбасса
- Шок! "Не хочу с Украиной. Лучше свое "государство"", - россиянка из "ДНР" рассказала, почему Донбасс не украинский
- В Донецке распространяются смертельные заболевания
- Силы ООС блестяще очистили территорию от врага - армия Путина считает потери на Донбассе
- Захарченко пустил в ход своего «Чебурашку»: в «ДНР» прогремел взрыв
- Через минные поля под обстрелом: Пенсионерка прошла пешком 4 километра из Докучаевска к украинским военным