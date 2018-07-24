Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Беженцы из Донбасса жалуются на РФ: "Денег нет, детей нормально не кормят и на улицу скоро выгонят"

24.07.2018 16:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Беженцы из Донбасса жалуются на РФ: "Денег нет, детей нормально не кормят и на улицу скоро выгонят"

Россия "кидает" на произвол судьбы луганских и донецких беженцев, как только они оказываются на территории РФ. Жителям Донбасса российские власти не дают никаких денег, не предоставляют жилье и не обеспечивают работой. Видео с претензиями к РФ от донбасских беженцев в соцсети показало издание inforesist, передает "Диалог.UA".
Так, беженцы заявляют, что все разговоры о "братской помощи" – это вранье, людям никто не помогает. Более того, их судьба вообще тут непонятна, и в скором времени их могут запросто выгнать на улицу. Беженцы также пожаловались, что на родине они все были металлургами и промышленниками. А их из пункта беженцев в аннексированном Симферополе почему-то привезли в сельскохозяйственный регион России. "Тут больше половины украинцев, а работы даже для местных нет. В Таганроге мы были, потом нас вывезли. Ехали до Самары, а высадили в Сызрани. Жили в военкомате. Потом привезли в Тюмень… Ни соков, ни печенья, ни овощей дети не видят, ничего не дают. Одной молочкой кормят, а дети у нас молочку не едят", - жалуются беженцы с Донбасса.
В обсуждениях идут бурные дебаты. Люди колко отвечают: надо брать ноги в руки и идти на работу, а не сидеть на месте, ожидая, что страна, начавшая войну в Украине, будет тебе обеспечивать сытое и безбедное существование. "Хотели руського мира, наслаждайтесь, предатели", "Так вам и надо", "Таких, как вы, никто не уважал и уважать не будет", "Прозрение…", "Вас там еще и кормят? Зря…" "К таким, как вы, нет ни капли сочувствия! Вы предали свою страну и продались агрессору", - пишут в комментариях в Сети.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, беженцы, жалобы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх