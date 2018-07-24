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Боевики «ДНР» заставляют заключенных вступать в «ВС ДНР». Отказавшихся – убивают
На временно оккупированных территориях Донецкой области боевики «ДНР» и российские оккупанты принуждают заключенных, отбывающих наказание за уголовные преступления, вступать в ряды «ВС ДНР». Отказавшихся – убивают.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области принуждают заключенных, отбывающих наказание за уголовные преступления, вступать в ряды «ВС ДНР». тех же, кто отказался, «уговаривают изменить свое решение». Такие «уговоры», в случае упрямства могут закончится смертью «уговариваемого».
Вот что написал в соцсетях один из жителей временно оккупированных территорий Донецкой области:
«Вчера узнал от сестры приятеля (из очень далёкого прошлого), что брата нет в живых уже два года. Отбывая второй двенадцатилетний срок под Донецком категорически отказался вступать в «армию новоросов», после чего скоропостижно скончался во время «уговоров изменить своё решение»».
Теги: Россия, Донбасс, убийство, уголовник, заключенные, ДНР, боевики, соцсети, оккупанты
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