Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» заставляют заключенных вступать в «ВС ДНР». Отказавшихся – убивают

24.07.2018 07:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики «ДНР» заставляют заключенных вступать в «ВС ДНР». Отказавшихся – убивают

На временно оккупированных территориях Донецкой области боевики «ДНР» и российские оккупанты принуждают заключенных, отбывающих наказание за уголовные преступления, вступать в ряды «ВС ДНР». Отказавшихся – убивают.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области принуждают заключенных, отбывающих наказание за уголовные преступления, вступать в ряды «ВС ДНР». тех же, кто отказался, «уговаривают изменить свое решение». Такие «уговоры», в случае упрямства могут закончится смертью «уговариваемого».

Вот что написал в соцсетях один из жителей временно оккупированных территорий Донецкой области:

«Вчера узнал от сестры приятеля (из очень далёкого прошлого), что брата нет в живых уже два года. Отбывая второй двенадцатилетний срок под Донецком категорически отказался вступать в «армию новоросов», после чего скоропостижно скончался во время «уговоров изменить своё решение»».



Теги: Россия, Донбасс, убийство, уголовник, заключенные, ДНР, боевики, соцсети, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх