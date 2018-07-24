Боевики «ДНР» заставляют заключенных вступать в «ВС ДНР». Отказавшихся – убивают

24.07.2018 07:55

На временно оккупированных территориях Донецкой области боевики «ДНР» и российские оккупанты принуждают заключенных, отбывающих наказание за уголовные преступления, вступать в ряды «ВС ДНР». Отказавшихся – убивают.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области принуждают заключенных, отбывающих наказание за уголовные преступления, вступать в ряды «ВС ДНР». тех же, кто отказался, «уговаривают изменить свое решение». Такие «уговоры», в случае упрямства могут закончится смертью «уговариваемого».

Вот что написал в соцсетях один из жителей временно оккупированных территорий Донецкой области:

«Вчера узнал от сестры приятеля (из очень далёкого прошлого), что брата нет в живых уже два года. Отбывая второй двенадцатилетний срок под Донецком категорически отказался вступать в «армию новоросов», после чего скоропостижно скончался во время «уговоров изменить своё решение»».