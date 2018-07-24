Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Бывший боевик "ДНР" Прилепин заявил, что Москве не нужен Донбасс, и пообещал окупацию Украины Россией

24.07.2018 11:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Бывший боевик "ДНР" Прилепин заявил, что Москве не нужен Донбасс, и пообещал окупацию Украины Россией

Сбежавший из рядов террористической организации "ДНР" российский боевик и писатель Захар Прилепин заявил, что проект "Л/ДНР" сам по себе не представляет для России никакого интереса, так как главной целью Москвы является оккупация всей территории Украины.

Об этом он пишет в своей статье для издания "Сноб", передает "Диалог.UA".

Как утверждает террорист, несмотря на все договоренности, Россия на самом деле не собиралась в прошлом и не намерена в будущем отдавать Украине захваченные российско-террористическими войсками районы Донецкой и Луганской областей.

Оптимальным вариантом для Москвы, считает Прилепин, является некая "автономизация Донбасса": согласно сценарию Кремля, ОРДЛО возвращаются в состав Украины, однако Россия продолжает политический контроль данных районов, при помощи которых и в дальнейшем шантажирует Киев.

Прилепин подчеркнул, что вопрос "ДНР" и "ЛНР" может быть интересен Москве только в контексте оккупации всей территории Украины, и пока Киев будет осуществлять попытки вернуть оккупированный Донбасс, Москва будет воплощать в жизнь планы по захвату украинских территорий.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, боевик, оккупация, ДНР, ЛНР, Захар Прилепин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх