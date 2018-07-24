- Осторожно! На Донетчине мошенница использует гипноз для выманивания денег12:41
- Оккупационные «власти ДНР» придумали новое «условие» для шахтеров12:22
- Бывший боевик "ДНР" Прилепин заявил, что Москве не нужен Донбасс, и пообещал окупацию Украины Россией11:42
- Жаркие сутки в ООС: боевики нещадно бьют по защитникам Украины оглушающими противотанковыми ракетами11:02
- В Макеевки жители не могут получить пенсии – не работают банкоматы, банк отказывает10:40
- Карта ООС расположения сил и средств ВСУ и "ЛНР/ДНР" на Донбассе от 24.07.201810:19
- В ООС прибыло спецподразделение снайперов09:58
- Оккупанты РФ прибегли к мощным минометным обстрелам: как бойцы ВСУ отразили атаки на Крымское и Талаковку09:42
- Боевики «ДНР» за 3 дня задержали 250 человек09:21
- Ситуация в пунктах пропуска утром 24 июля09:00
Бывший боевик "ДНР" Прилепин заявил, что Москве не нужен Донбасс, и пообещал окупацию Украины Россией
Сбежавший из рядов террористической организации "ДНР" российский боевик и писатель Захар Прилепин заявил, что проект "Л/ДНР" сам по себе не представляет для России никакого интереса, так как главной целью Москвы является оккупация всей территории Украины.
Об этом он пишет в своей статье для издания "Сноб", передает "Диалог.UA".
Как утверждает террорист, несмотря на все договоренности, Россия на самом деле не собиралась в прошлом и не намерена в будущем отдавать Украине захваченные российско-террористическими войсками районы Донецкой и Луганской областей.
Оптимальным вариантом для Москвы, считает Прилепин, является некая "автономизация Донбасса": согласно сценарию Кремля, ОРДЛО возвращаются в состав Украины, однако Россия продолжает политический контроль данных районов, при помощи которых и в дальнейшем шантажирует Киев.
Прилепин подчеркнул, что вопрос "ДНР" и "ЛНР" может быть интересен Москве только в контексте оккупации всей территории Украины, и пока Киев будет осуществлять попытки вернуть оккупированный Донбасс, Москва будет воплощать в жизнь планы по захвату украинских территорий.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, боевик, оккупация, ДНР, ЛНР, Захар Прилепин
- "Москва – это Украина", - славящая Путина и террористов "Л/ДНР" Монтян жестко оскорбила украинцев. ВИДЕО
- "Верните как было", - в оккупированном Иловайске жители захотели снова в Украину
- Лавров хочет, чтобы Киев напрямую договорился с "ДНР-ЛНР" о попранной РФ границе
- Выборы на Донбассе: Нуланд угомонила Захарченко
- В Украине жестко ответили представителю Путина на планы России о захвате Харькова, Днепра и Запорожья
- Прогноз для оккупированного Донбасса: худший сценарий и лучший вариант
- Осторожно! На Донетчине мошенница использует гипноз для выманивания денег12:41
- Оккупационные «власти ДНР» придумали новое «условие» для шахтеров12:22
- В ОРЛО предпринимателей обязали собирать деньги на памятники боевикам12:03
- Бывший боевик "ДНР" Прилепин заявил, что Москве не нужен Донбасс, и пообещал окупацию Украины Россией11:42
- Жаркие сутки в ООС: боевики нещадно бьют по защитникам Украины оглушающими противотанковыми ракетами11:02
- В Макеевки жители не могут получить пенсии – не работают банкоматы, банк отказывает10:40
- Карта ООС расположения сил и средств ВСУ и "ЛНР/ДНР" на Донбассе от 24.07.201810:19
- В ООС прибыло спецподразделение снайперов09:58
- Оккупанты РФ прибегли к мощным минометным обстрелам: как бойцы ВСУ отразили атаки на Крымское и Талаковку09:42
- Боевики «ДНР» за 3 дня задержали 250 человек09:21
- Осторожно! На Донетчине мошенница использует гипноз для выманивания денег12:41
- Оккупационные «власти ДНР» придумали новое «условие» для шахтеров12:22
- В ОРЛО предпринимателей обязали собирать деньги на памятники боевикам12:03
- Бывший боевик "ДНР" Прилепин заявил, что Москве не нужен Донбасс, и пообещал окупацию Украины Россией11:42
- Первую демозапись Дэвида Боуи нашли в старой хлебнице11:20
- Жаркие сутки в ООС: боевики нещадно бьют по защитникам Украины оглушающими противотанковыми ракетами11:02
- В Макеевки жители не могут получить пенсии – не работают банкоматы, банк отказывает10:40
- Карта ООС расположения сил и средств ВСУ и "ЛНР/ДНР" на Донбассе от 24.07.201810:19
- В ООС прибыло спецподразделение снайперов09:58
- Оккупанты РФ прибегли к мощным минометным обстрелам: как бойцы ВСУ отразили атаки на Крымское и Талаковку09:42
- Семь запретов, связанных с нательным крестиком22:38
- Почему спать рядом со смартфоном вредно для здоровья20:50
- Как правильно оказать помощь при солнечном ожоге18:02
- Этот распространенный овощ укрепляет кости11:30
- Ученые назвали самый простой способ избавления от депрессии09:00
- Стало известно о неожиданном влиянии на здоровье фастфуда16:44
- Соцпомощь ВПЛ: Реальная поддержка или попытка государства заставить переселенцев регистрироваться16:02
- 7 вещей, которые лучше не делать вечером15:38
- «Никогда не надейся на врачей»: 7 заповедей долгожительства от столетнего доктора. ВИДЕО15:18
- Стало известно, к какому страшному заболеванию может привести мясо14:28
- Афонские старцы рассказали о судьбах Украины и России
- "Вручную. Под носом у врага", - пехота ООС устроила "сюрприз" оккупанту на передовой
- «Очень мощные бахи»: жители Донецка вздрагивают от звуков боя
- Операция, запой или Седово? Жители «ДНР» «потеряли» Захарченко
- Шок! "Не хочу с Украиной. Лучше свое "государство"", - россиянка из "ДНР" рассказала, почему Донбасс не украинский
- Это дело Киева: Россия окончательно отказалась от территорий Донбасса
- Силы ООС блестяще очистили территорию от врага - армия Путина считает потери на Донбассе
- В Донецке распространяются смертельные заболевания
- Через минные поля под обстрелом: Пенсионерка прошла пешком 4 километра из Докучаевска к украинским военным
- Захарченко пустил в ход своего «Чебурашку»: в «ДНР» прогремел взрыв