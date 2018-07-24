Еще одним врагом меньше: террористы страдают в Сети по погибшему боевику Спорту - подробности

24.07.2018 08:16

На оккупированном Донбассе 23 июля погиб еще один террорист "ДНР" - Максим Пахомов. О гибели очередного врага Украины сообщил Necro Mancer в Twitter, передает "Диалог.UA".

Террорист Максим Пахомов был ликвидирован в понедельник, 23 июля. Об этом в соцсетях " плачутся его подельники. Сообщается, что он подорвался на мине у поселка Доломитное Бахмутского района - его южная часть оккупирована террористами "ДНР", а северная является так называемой "буферной зоной". Учитывая эту информацию, можно предположить, что взлетел на воздух он на своем же взрывном устройстве.

Важно отметить, что Пахомов, имевший позывной Спорт, был родом из оккупированной ныне Горловки. Ему было 38 лет.