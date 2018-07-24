Новый график работы мобильного отделения Ощадбанка на Донбассе

24.07.2018 08:45

Пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) опубликовала новый график работы мобильных отделений Ощадбанка в серой зоне в период с 23 по 27 июля, передает zi.dn.ua.

В Донецкой области мобильное отделение Ощадбанка будет работать 23, 25 и 27 июля – в Зайцево, 24 июля – в поселке Мироновский, 26 июля – в Бахмуте.

Прием граждан будет осуществляться с 9:30 до 15:00.

В Луганской области мобильное отделение Ощадбанка будет работать 23, 25 и 27 июля – в городе Золотое, 24 июля – в поселке Трехизбенка, 26 июля – в поселке Тошковка-1.

Время работы отделения с 9:00 до 15:00, перерыв – с 12:00 до 13:00.

Напомним, мобильные подразделения «Ощадбанка» работают в Донецкой и Луганской областях с ноября 2015 года. Сотрудники отделения предоставляют услуги жителям населенных пунктов прифронтовой зоны, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи и др.