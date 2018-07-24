Оккупационные «власти ДНР» придумали новое «условие» для шахтеров

24.07.2018 12:22

Оккупационные «власти ДНР» придумали новое «условие», при котором шахтеры могут работать. Теперь в список врачей при профосмотре включили стоматолога. Без его подписи шахтер не сможет работать.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Оккупационные власти «ДНР» внесли в список врачей, которых должны проходить при профосмотре шахтеры, стоматолога. Оказывается, если у шахтера проблемы с зубами, особенно с передними, его могут не допустить до работы. Шахтеры, которые работали раньше, в том числе и до начала оккупации, подобных требований не помнят. Впрочем, получить запись от стоматолога можно за весьма круглую сумму от 1000 до 5000 рублей.

Вот что рассказывают шахтеры с шахты «Комсомолец Донбасса»:

«Сказали стоматолога не пройдешь, если шухлятка спереди высыпалась, потому что загубник с самоспасателя будет выпадать))»,

«Капец, и как быть?»,

«Да как, 1000-1500 ОТДАЙ»,

«Слышал 5000»,

«Что придумываете? Какой стоматолог? Что за чушь?»,

«Стоматолога дерматолога добавили».