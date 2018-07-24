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Проведение российского референдума по Донбассу: в Москве сделали неожиданное заявление
24.07.2018 20:09
Российские власти быстро пошли на попятную в вопросе проведения референдума на оккупированной части Донбасса, заявляя о полной принадлежности Донбасса Украине.
Подконтрольное Кремлю информационное агентство "РИА Новости" сообщает, что статс-секретарь, замглавы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова Григорий Карасин в резкой форме отверг идею, которую еще неделю назад Владимир Путин предлагал на переговорах в Финляндии Дональду Трампу в конфиденциальной беседе. Отвечая на вопрос СМИ о том, рассматривает ли Москва возможность проведения референдума в Донбассе, Карасин дал понять, что российские власти больше не готовы настаивать на этой идее.
Источник Диалог.UA
Теги: Донбасс, Москва, референдум, заявление
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