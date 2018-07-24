Проведение российского референдума по Донбассу: в Москве сделали неожиданное заявление

24.07.2018 20:09

Российские власти быстро пошли на попятную в вопросе проведения референдума на оккупированной части Донбасса, заявляя о полной принадлежности Донбасса Украине.

Подконтрольное Кремлю информационное агентство "РИА Новости" сообщает, что статс-секретарь, замглавы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова Григорий Карасин в резкой форме отверг идею, которую еще неделю назад Владимир Путин предлагал на переговорах в Финляндии Дональду Трампу в конфиденциальной беседе. Отвечая на вопрос СМИ о том, рассматривает ли Москва возможность проведения референдума в Донбассе, Карасин дал понять, что российские власти больше не готовы настаивать на этой идее.

Источник Диалог.UA