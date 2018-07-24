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Сеть поражена изменением Донецка после оккупации: в "ДНР" рассказали про знаковую деталь в центре города
Пользователей социальных сетей поразил рассказ жителя Донецка, который спустя долгое время посетил центр города и остался поражен разительным контрастом после начала войны и оккупации.
Город буквально наводнили ломбарды и винно-водочные магазины, которые стали доминирующим бизнесом на фоне резкого падения уровня жизни в некогда одном из самых успешных регионов Украины. "Редко бываю в центре Донецка (последние 4 года как то не хочется туда приезжать...) Но вот пришлось...- удивило - реально МНОГО ломбардов! За каждым углом и поворотом... либо вино-водочный… либо ломбард... Востребованный бизнес, блин..." - написал он. Пользователи социальных сетей из Донецка подтверждают, что город сильно изменился спустя 4 года после начала войны. Захваченный "ДНР" Донецк все больше напоминает времена начала 90-х годов из-за бедности и упадка экономики.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Донецк, Донбасс, оккупация, ДНР
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- Сеть поражена изменением Донецка после оккупации: в "ДНР" рассказали про знаковую деталь в центре города17:58
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