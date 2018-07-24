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Стало известно, как "ДНР" устроила массовое убийство дончан. ВИДЕО
В январе 2015 года казаки из группировки атамана Сафоненко целились в базу "оплотовцев" главаря "ДНР" Александра Захарченко, но попали из миномета в автобус с людьми.
Об этом написал журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook, прокомментировав признание террориста Дениса Лотова, сбежавшего в РФ.
"Чем больше времени проходит с начала войны, тем больше правды мы узнаем про события 2014-15 гг. Какие только ужасы не рассказывали четыре года назад про зверства украинской военщины. Но с годами налет лжи стирается, и на поверхность выплывают реальные факты. Постепенно выясняется, что все самые страшные преступления, которые приписывали ВСУ, на самом деле творили сами "освободители", – написал Казанский.
По его словам,так было с "блуждающими минометами" в Луганске, которые сначала приписывали украинским военным, пока Валерий Болотов перед смертью не признался, что обстреливали город люди экс-главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого. Позже эту информацию подтвердили арестованные террористы из его батальона "Заря".
Он напомнил историю, которая произошла 22 января 2015, когда минометная мина попала в троллейбус на улице Куприна, в результате чего погибло 8 человек.
"Преступление тут же списали на украинскую ДРГ. Конечно, с самого начала было понятно, что это вранье. Но теперь это подтверждает и бывший член группировки "ДНР" - боевик Денис Лотов, который воевал против Украины в 2014 году. Лотов разочаровался в "ДНР", больше не воюет и живет теперь в России", – отметил журналист.
По его словам, Лотов периодически записывает блоги с критикой главаря "ДНР" Александра Захарченко. В одном из них он признался, кто на самом деле обстрелял троллейбус.
"Это были казаки из группировки атамана Сафоненко, которые враждовали с "Оплотом" Захарченко. "Сафоновские" целились в базу "оплотовцев", но промахнулись. Результат - восемь трупов мирных дончан. Тогда, вскоре после обстрела "ДНРовцы" объявили, что задержали диверсантов. Но в итоге их так и не показали. И не удивительно. Ведь это были свои", – добавил Казанский.
Журналист также рассказал, что группировку Сафоненко вытеснили люди Захарченко весной 2015 года. И с того момента террорист находится в РФ.
"У него все хорошо - он ходит на встречи с российскими писателями и политиками, выступает на ТВ. Хотя и Сафоненко, и Лотов, который заявляет о его причастности к обстрелу, постоянно живут в России, российские правоохранители не имеют к ним вопросов. Ничто не мешает вызвать их на допрос, расследовать гибель восьмерых дончан, но россиянам это не нужно. Ведь они жалеют жителей Донбасса только на словах. На самом деле Кремлю плевать на трупы и гибель людей с украинскими паспортами. И наказывать своих боевиков за массовые убийства мирных жителей россияне не собираются", – подчеркнул журналист.
Он добавил, что в таком случае террористам придется признать, что людей убивали "свои", "защитники Донбасса", а не "каратели" из Львова.
"Кто бы мог подумать, настоящими убийцами мирного населения оказались не украинские военные и даже не "правосеки", а "борцы за русский язык"! Какая неожиданность. Представляете, сколько еще подобных открытый ждет нас в будущем? Можете не сомневаться - сюрпризы еще будут. Записал по этому поводу новый видеоблог", – резюмировал Казанский.
Теги: Донецк, Донбасс, убийство, ДНР
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