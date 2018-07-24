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Украину призвали сдаться "сильному" Путину, сложить оружие и отказаться от Донбасса
Экс-"регионал" намекнул, что если на оккупированным ныне РФ Донбассе пройдут "выборы", то местные жители выберут не тех, кого надо, поэтому власти Украины так боятся "свободного" волеизъявления народа. В эфире пророссийского канала NEWSONE экс-министр открыто заявил, что Украина должна "дать добро" на этот пророссийский шабаш и не думать о том, за кого луганчане и дончане отдадут свои голоса, передает "Диалог.UA".
Украинофоб и бывший министр транспорта и связи Червоненко считает, что "референдум", которым так бредит агрессор Путин, нужно провести ради "мира" в ОРДЛО. "Да, они поддержат тех, кого поддержат (местные жители - ред.). Но мы же за демократию? Так пусть поддержат. Да, они вас не выберут, но вы сделаете мир", - цинично заявил экс-политик. По его словам, власти Украины должны добиться мира на Донбассе любой ценой. При этом Червоненко напрочь забыл, что именно подобный "референдум" в Луганске и Донецке в 2014 году привел к тому, что уже четыре года из-за предателей Украины умирают Герои и ни в чем не винные люди. Более того, украинофоб в эфире канала заявил, что даже бы отправился к Путину, называя его сильным. "Я бы сказал: Владимир Владимирович, Столетняя война тоже заканчивается. Вы сильнее, но мы мост (между Востоком и Западом - ред.), вы теряете из-за нас санкции. Если я президент и люблю своих людей, я подписываю с Вами мир. Вы берете на себя разоружение Донбасса, и выборы - под международным контролем", - заявил Червоненко. Она также добавил, что после этого Украина должна гарантировать Донбассу нейтральный статус ради того, чтобы прекратилось кровопролитие. Стоит отметить, что сказанное Червоненко вызвало бурную реакцию Сети. Украинцы не стеснялись в выражениях и заявляли в комментариях, что такие как экс-министр уже должны сидеть в тюрьме, а не ходить по эфирам, явно демонстрируя свою приверженность к РФ.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, мир
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