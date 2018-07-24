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В Макеевки жители не могут получить пенсии – не работают банкоматы, банк отказывает
24.07.2018 10:40
Жители временно оккупированной Макеевки не могут получить пенсии и другие соцвыплаты, т.к. по неизвестным причинам не работают банкоматы. «ЦРБ ДНР» тоже не выплачивает пенсии по неизвестным причинам.
Об этом «Ведомости Донбасса» узнали из сообщений местных жителей в соцсетях:
«А почему банкоматы в Макееке не работают? Может кто знает? Поделитесь инфой, а то пенсию снять невозможно даже в банке!».
Теги: Донбасс, Макеевка, банк, банкомат, оккупация, ДНР, соцсети, пенсии
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