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Архив - Донецкая область

В ООС прибыло спецподразделение снайперов

24.07.2018 09:58
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В ООС прибыло спецподразделение снайперов

Для борьбы с ДРГ противника, ликвидации приоритетных целей на линии соприкосновения, а также выполнения специальных задач в тылу противника руководством ООС была сформирована специальная снайперская группа из снайперов третьего отдельного полка специального назначения, 17 бригады ВСУ, а также Центра специальных операций «А» СБУ.

Подразделение подчиняется непосредственно заместителю командующего ООС. Место дислокации строго засекречено.

На вооружении спецподразделение снайперов имеет винтовки Remington и Barrett, навигационные планшеты, снайперские дальномеры типа Vetronix, портативные метеостанции Kestral 4500 NV.

Источник: news.dn.ua



Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, ликвидация, СБУ, снайпер, ДРГ, ООС
 
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