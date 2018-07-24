В ООС прибыло спецподразделение снайперов

24.07.2018 09:58

Для борьбы с ДРГ противника, ликвидации приоритетных целей на линии соприкосновения, а также выполнения специальных задач в тылу противника руководством ООС была сформирована специальная снайперская группа из снайперов третьего отдельного полка специального назначения, 17 бригады ВСУ, а также Центра специальных операций «А» СБУ.

Подразделение подчиняется непосредственно заместителю командующего ООС. Место дислокации строго засекречено.

На вооружении спецподразделение снайперов имеет винтовки Remington и Barrett, навигационные планшеты, снайперские дальномеры типа Vetronix, портативные метеостанции Kestral 4500 NV.

Источник: news.dn.ua