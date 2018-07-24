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Жители "серой зоны" смогут воспользоваться услугами Ощадбанка
График работы мобильных отделений Ощадбанка вдоль линии разграничения в Донецкой области:
п. Зайцево, КПВВ "Майорск" – 25,27 июля;
пгт Мироновский, Бахмутский район (ул. Мира 18) - 24 июля
г. Бахмут, ул. Мира, 26 июля
Режим работы - с 9:30 до 15:00
График работы мобильных отделений Ощадбанка вдоль линии разграничения в Луганской области:
пгт Золотое, Попаснянский район – 25, 27 июля;
пгт Трехизбенка, Новоайдарский район – 24 июля ;
пгт Тошковка- 1, Попаснянский район 27 июля.
Режим работы - с 9:00 до 15:00, перерыв - с 12:00 до 13:00.
Как сообщает "Донбасс SOS", в мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг: по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.
Источник Трибун
Теги: Донбасс, Ощадбанк, график, серая зона
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