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Франция дала шанс Мариуполю на получение 45 млн евро на водные проекты
Мариуполь может стать обладателем большого кредита от Франции на реализацию водных проектов. Вопрос выделения льготного финансирования решится в октябре, передает MRPL.CITY.
Об этом в конце ХХXIII сессии городского совета заявил городской голова Вадим Бойченко.
«Мы оббили все пороги на решение проблемы водообеспечения и водоотведения. Правительство Франции должно было принять или не принять заявление Мариуполя по этому вопросу. И 11 июля нас перевели на следующий этап – подготовку технико-обоснования. То есть акцептовали заявку Мариуполя на инвестиции в вопрос водообеспечения и водоотведения в объеме 45 млн евро. Всех неравнодушных и желающих мы приглашаем к участию и формированию, чтобы это было максимально открыто», - сообщил мэр.
Он добавил, что теперь городская власть будет формировать проектное решение к следующей дате и июльское принятие заявки Мариуполя во Франции является промежуточным результатом.
«Это будет уже октябрь, когда будет заседать инвестиционный комитет и решать, принимать этот проект, финансировать его или нет. Это достаточно быстрые деньги и практически рассрочка. Таких денег быстро не получает ни один город, и скажу больше, вся Украина», - подчеркнул Вадим Бойченко.
Теги: Донбасс, Франция, Мариуполь, деньги
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