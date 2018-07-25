«Не соответствует договоренности»: в «ДНР» не дают «добро» на ремонт линии связи

25.07.2018 21:15

Украинский мобильный оператор Vodafone передал на заседание в Минске заявку на ремонт линии связи, которая по мнению оккупантов ОРДО не соответствует достигнутым ранее договоренностям.

«Пресс-секретарь главы делегации ДНР» в Минске Дениса Пушилина Виктория Талакина заявила: «Подгруппа по экономическим вопросам продолжила обсуждение полноценного восстановления работы мобильного оператора Vodafone на территории Республик. Достигнутое на прошлой встрече понимание необходимости восстановления поврежденной волоконно-оптической линии связи в районе поселка Еленовка на практике столкнулось с иррациональными действиями украинской стороны. Руководством Vodafone была прислана заявка на ремонт иной, не соответствующей договоренностям, линии связи».

Источник: https://donpress.com