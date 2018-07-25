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«Не соответствует договоренности»: в «ДНР» не дают «добро» на ремонт линии связи
Украинский мобильный оператор Vodafone передал на заседание в Минске заявку на ремонт линии связи, которая по мнению оккупантов ОРДО не соответствует достигнутым ранее договоренностям.
«Пресс-секретарь главы делегации ДНР» в Минске Дениса Пушилина Виктория Талакина заявила: «Подгруппа по экономическим вопросам продолжила обсуждение полноценного восстановления работы мобильного оператора Vodafone на территории Республик. Достигнутое на прошлой встрече понимание необходимости восстановления поврежденной волоконно-оптической линии связи в районе поселка Еленовка на практике столкнулось с иррациональными действиями украинской стороны. Руководством Vodafone была прислана заявка на ремонт иной, не соответствующей договоренностям, линии связи».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, мобильная связь, ДНР
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