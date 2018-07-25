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Среди боевиков «ЛДНР» растет число мародеров: названа причина

25.07.2018 15:50
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Среди боевиков «ЛДНР» растет число мародеров: названа причина

В ОРДЛО боевикам из числа местных жителей запрещено увольняться со службы после окончания контрактов.

Так, в ГУР МОУ отмечают: «По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российским командованием принимаются дополнительные меры по недопущению снижения укомплектованности личным составом соединений и частей оккупационных войск. В частности, в первом Армейском корпусе ВС РФ для наемников из числа местного населения введен запрет на увольнение с военной службы по окончанию сроков контрактов или по состоянию здоровья».

Также, в военном ведомстве отмечают, что за последние 2 месяца ухудшилось качество продовольствия, поступающего из России для обеспечения боевиков. Из-за ограничения продовольственного обеспечения отдельных подразделений со значительным снижением норм снабжения, выросло число случаев мародерства и ограблений военнослужащими гражданских объектов (продовольственных магазинов, частных хозяйств и домов).

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, мародеры
 
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