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«Угроза кровопролитной войны»: Главарь «ЛНР» записал срочное видеообращение
25.07.2018 07:10
Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник записал срочное видеообращение, в котором заявил об угрозе новой кровопролитной войны с Украиной.
В обращении главарь боевиков прокомментировал возможное предоставление Украине независимой от Московского патриархата поместной церкви. По его словам, украинские власти затевают «новую братоубийственную войну на почве религии», которая «просто утопит Украину в крови». При этом он обещает прийти на помощь «братьям из ДНР».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, война, ЛНР
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