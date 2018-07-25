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«Угроза кровопролитной войны»: Главарь «ЛНР» записал срочное видеообращение

25.07.2018 07:10
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«Угроза кровопролитной войны»: Главарь «ЛНР» записал срочное видеообращение

Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник записал срочное видеообращение, в котором заявил об угрозе новой кровопролитной войны с Украиной.

В обращении главарь боевиков прокомментировал возможное предоставление Украине независимой от Московского патриархата поместной церкви. По его словам, украинские власти затевают «новую братоубийственную войну на почве религии», которая «просто утопит Украину в крови». При этом он обещает прийти на помощь «братьям из ДНР».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, война, ЛНР
 
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