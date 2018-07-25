Украинского языка в эфирах Донбасса станет 75%

25.07.2018 21:45

Для временно неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма существенно увеличится вещание на государственном языке. В Нацсовете заявили, что эфиры будут на 75% украиноязычными, передает MRPL.CITY.

Об этом в эфире «Радио Крым.Реалии» рассказал член Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский.

«С октября язык ведения передач на 75% будет происходить именно на украинском языке. Мы вещаем не на те территории, которые мы украли у России, а на те, которые Россия украла у Украины. И украинский язык не является проблемным, я говорю вам это как крымчанин. Если вы получаете доступ к качественной журналистике, то язык не имеет значения», - отметил Сергей Костинский.

Нацсовет по вопросам телерадиовещания выдал новые разрешения на временное вещание по упрощенной процедуре на временно неподконтрольных территориях в Донецкой области и в Крыму. Их получили Черноморская телерадиокомпания (Чаплинка, Херсонская область), UA:Крым (Чаплинка, Херсонская область), 5 канал (Чаплинка, Херсонская и Донецкая области), Телеканал «Прямой» (Донецкая область), Свободное радио (Донецкая область) и Страна ЧМ (Донецкая область).