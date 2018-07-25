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Украинского языка в эфирах Донбасса станет 75%
Для временно неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма существенно увеличится вещание на государственном языке. В Нацсовете заявили, что эфиры будут на 75% украиноязычными, передает MRPL.CITY.
Об этом в эфире «Радио Крым.Реалии» рассказал член Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский.
«С октября язык ведения передач на 75% будет происходить именно на украинском языке. Мы вещаем не на те территории, которые мы украли у России, а на те, которые Россия украла у Украины. И украинский язык не является проблемным, я говорю вам это как крымчанин. Если вы получаете доступ к качественной журналистике, то язык не имеет значения», - отметил Сергей Костинский.
Нацсовет по вопросам телерадиовещания выдал новые разрешения на временное вещание по упрощенной процедуре на временно неподконтрольных территориях в Донецкой области и в Крыму. Их получили Черноморская телерадиокомпания (Чаплинка, Херсонская область), UA:Крым (Чаплинка, Херсонская область), 5 канал (Чаплинка, Херсонская и Донецкая области), Телеканал «Прямой» (Донецкая область), Свободное радио (Донецкая область) и Страна ЧМ (Донецкая область).
Теги: Донбасс, Крым, телевидение, радио, украинский язык
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