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Архив - Донецкая область

«Ужасно вонючая жижа»: В Седово на пляжах заметили странную пену

25.07.2018 19:57
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«Ужасно вонючая жижа»: В Седово на пляжах заметили странную пену

Пользователи соцсетей сообщают, что у берегов оккупированного Седово на воде появилась странная зеленая пена, имеющая неприятный запах.

В соцсети на странице БыльБылева сообщается: «Купальники изнутри также позеленели, и под струей проточной воды с них текла зеленая вода, как будто выпачканы акварельной краской. Такого резкого цветения моря раньше не видели и очень сомневаемся, что это природное явление».

В свою очередь в Twitter-аккаунте Фосфорная Горловка отмечают: «И без того печальный пляж единственного „курорта ДНР“ Седово загажен какой-то ужасно вонючей жижей. По всей видимости, это братская помощь Российской Федерации, которую по реке Дон сливают в Азовское море».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Азовское море, Седово, пляж
 
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