В ОРДО намерены не выпускать людей из оккупированных районов из-за долгов по коммуналке

25.07.2018 08:15

Стало известно, что в «министерстве юстиции» террористической «ДНР» утверждают, что их так называемая исполнительная служба может ограничивать выезд жителей оккупированной части Донецкой области из-за долгов за коммунальные платежи. Как удалось выяснить replyua.net, об этом заявил представитель «исполнительной службы ДНР» Евгений Суржко.



В частности, он сказал, что в случае наличия долгов за коммунальные услуги «исполнительная служба» может взыскать их через «суд». В случае уклонения должником обязательств, возложенных решением «суда», «государственный исполнитель» боевиков «имеет право обратиться в суд с представлением о временном ограничении в праве выезда должника за пределы «ДНР».



Согласно его словам, суд боевиков рассматривает это представление «государственного исполнителя» и выносит соответствующее постановление. После этого указанное определение направляют для исполнения в «пограничную службу» и после полной оплаты суммы долга, «государственный исполнитель выносит постановление об окончании исполнительного производства», которым снимает все ограничения, в том числе и относительно выезда должника за пределы ОРДО. Кроме того, в ОРДО добавили, что там имеют право обращать взыскание на недвижимое имущество должника. Но это невозможно, если задолженность меньше 24 тысяч российских рублей и должник имеет лишь одно зарегистрированное на него жилье.