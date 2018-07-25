Вблизи Мариуполя не пропускали ОБСЕ и глушили их БПЛА

25.07.2018 11:20

Террористы продолжают блокировать работу ОБСЕ в районе Мариуполя.

Об этом сообщается в отчете СММ.

Двое террористов (один из которых был явно вооружен) остановили патруль СММ на блокпосту к северу от Заиченко и не позволили наблюдателям проехать в западном направлении поселка Пикузы и в южном направлении к Саханке. Свои действия террористы объяснили «соображениями безопасности».

Также на блокпосту на автодороге E58 северо-западнее Безыменного семь боевиков (трое из которых были явно вооружены) вновь остановили патруль Миссии и отказали ему в проезде, ссылаясь на «безопасность патруля СММ».

Находясь вблизи Лебединского, команда Миссии потеряла связь со своим БПЛА среднего радиуса действия, пролетавший около Безыменного. Команда СММ вернула свой БПЛА и благополучно его приземлила.

Источник: https://www.0629.com.ua