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«Выпьем по 100 грамм в Донецке»: Ярош рассказал, о чем договорился с Наевым
На сегодняшний день в Украине действует единый антикремлевский фронт, который невозможно разъединить.
Командующий Добровольческого украинского корпуса, народный депутат Дмитрий Ярош комментируя свою встречу с командующим ООС генерал-лейтенантом Сергеем Наевым и начальником штаба ООС генерал-майором Валерием Залужным, отметил:
«Встретились, обменялись информацией, обсудили действительность и перспективы, заверили друг друга, что только в единстве — сила, и люди, объединенные идеей государственности украинской нации, одолеют любого врага, в первую очередь — Московскую империю, и договорились выпить вместе в Донецке по 100 грамм после освобождения Донецкой и Луганской областей. Об Крыме тоже не забыли».
По его словам, сейчас базы добровольческой армии работают в штатном режиме, в то время, как УДА подчинена командованию ООС: «Тыловые базы 5-го, 8-го Отдельных батальонов, Отдельного легкопихотного отряда «Волинь», медицинского батальона «Госпітальєри», Военной разведки, Территориальных отрядов Украинской Добровольческой Армии работают в штатном режиме. Передовые оперативные базы — тоже.
Врагам открываю «важную» военную тайну: «все базы УДА от 2015 уже „захвачены СБУ“: там всегда находятся представители военной контрразведки, а сама УДА целиком подчинена командованию ООС».
Поэтому, никаким фейкам, враждебным СМИ, черноротым «типа-патриотам» эфэсбэшной окрасы, единственный антикремлевское фронт не разъединить.
Ибо мы, добровольцы, волонтеры, зсушникы, сбушники, нацгвардейци, полицейские, пограничники, и все, кому не безразлично — пятый год на войне. А это много стоит.
Потому что вместе мы — сила! И все будет Украина! И еще. Мы по крайней время уничтожили немало российских боевиков и их техники».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, Крым, Ярош, Наев
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