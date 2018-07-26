Боевики нанесли урон силам ООС: ранены двое бойцов ВСУ

26.07.2018 10:52

За минувшие сутки боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ в районе ООС, в результате чего двое украинских военнослужащих были ранены.

В штабе ООС рассказали, что боевики вели прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Луганского, Новолуганского, Пивденного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песок, Богдановки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Лебединского и Широкино, передает donpress.com.

При этом боевики вблизи Песок применили миномет калибром 120 мм.

По данным украинской разведки, один оккупант погиб и трое получили ранения.

С начала текущих суток боевики два раза открывали огонь по позициям украинских защитников возле Лебединского и Водяного.