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Бойцы ВСУ вблизи Донецка под минометным огнем: террористы нанесли мощнейший удар из 120-мм орудий
26.07.2018 10:07
Штаб ООС опубликовал информацию о нарушениях режима прекращения огня боевиками на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Луганского, Новолуганского, Южного, Авдеевки и Марьинки, передает "Диалог.UA".
Кроме того, пострадали от провокаций боевиков военнослужащие Вооруженных сил Украины на позициях вблизи Опытного, Песков, Богдановки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Лебединского и Широкино.
Примечательно, что сепаратисты вблизи Песок применили миномет калибром 120 мм для сокрушительного удара по защитникам Украины.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, боевики, ВСУ, обстрелы, ООС
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