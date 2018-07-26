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Архив - Донецкая область

Карта ООС расположения сил и средств ВСУ и "ДНР/ЛНР" на Донбассе от 26.07.2018

26.07.2018 09:00
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Карта ООС расположения сил и средств ВСУ и "ДНР/ЛНР" на Донбассе от 26.07.2018

Предлагаем вашему вниманию обновленную карту боевых действий на Донбассе по состоянию на 26 июля 2018 года.

В начале апреля 2014 года начались боевые действия между российскими террористами и подразделениями украинской армии. Позже украинская сторона объявила конфликт Антитеррористической операцией (АТО, а с 30 апреля 2018 года официально - Операция Объединенных сил), к украинской армии примкнули добровольческие батальоны.

10 сентября Андерс Фог Расмуссен, являющийся на тот момент генеральным секретарем НАТО, заявил, что среди боевиков с востока Украины были замечены российские военнослужащие и регулярная армия РФ.

Также представители Верховной Рады Украины неоднократно заявляли о поставках тяжелой техники и вооружения для боевиков Донбасса из России. В свою очередь, 28 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на стороне боевиков с Востока Украины воюют лишь добровольцы из РФ.

На сегодняшний день правительство боевиков "ДНР" и российских военных, участвующих в войне против Украины, базируется на территории города Донецка (боевиков "ЛНР" - Луганска, ред.), а официальная администрация Донецкой области базируется на территории города Мариуполя, Краматорска и Славянска.

Источник: dialog.ua



Теги: Россия, Донбасс, карта, МИД, Верховная Рада, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, Лавров, РФ, ООС
 
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