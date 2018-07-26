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Оккупанты на Донбассе продают захваченное украинское имущество
Российские оккупанты и наемники пытаются продать через интернет-сайты украинское имущество, захваченное при оккупации региона.
Об этом заявила представитель Украины в трехсторонней контактной группе, первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.
Речь идет, в частности, о 85 вагонах "Укрзализныци", приобретенных ранее Украиной за кредитные средства.
"В экономической группе украинская сторона поставила вопрос краж украинской собственности, в том числе и 85 вагонов "Укрзализныци", в свое время приобретенных за кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), и которые сейчас находится в оккупированном Донецке, и на российских и сепаратистских сайтах есть объявление, что они "ничейные" и их ... можно купить", - сообщила Геращенко.
Она отметила, что такие действия – кража и сбыт похищенного – присущи мародерам и ворам.
"Мы требуем от РФ и боевиков отдать краденое, а не перепродавать его, в лучших воровских традициях", - подчеркнула вице-спикер украинского парламента.
Источник Апостроф.
Теги: Донбасс, продажа, имущество, оккупанты
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