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От координатора ОБСЕ потребовали посетить Донецк и Луганск
Сегодня, 26 июля, состоялась встреча координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Тони Фриша с семьями украинских заложников. Во встрече также приняли участие представители СБУ, МинВОТ и офиса омбудсмена Украины. Об этом сегодня, 26 июля, на своей странице в Facebook сообщила вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.
«На всех минских дискуссиях я остро поднимаю вопрос недопуска МККК к заложникам, запрете на телефонные звонки, невозможности передавать письма и посылки семьями. Также я неоднократно обращала внимание самого координатора ОБСЕ, что украинская сторона и от него ожидает более активной, прагматичной и заинтересованной позиции для разблокирования процесса освобождения и допуска международных миссий», – написала она.
«Ненормально, что в последний раз координатор ОБСЕ был в тюрьмах на оккупированных территориях год назад, и то ему показали лишь несколько заложников и не дали пообщаться один-на-один. Сегодня эти проблемы жестко поднимали непосредственно семьи заключенных. Они настаивают, чтобы координатор ОБСЕ посетил Донецк и Луганск и встретился и с нашими военными, и с гражданскими, в частности, журналистом Асеевым», – продолжила Геращенко.
По ее словам, Тони Фриш подтвердил, что в начале сентября он посетит «ДНР» и «ЛНР», пообещал навестить незаконно удерживаемых украинцев и поднять вопрос звонков и писем на переговорах в Минске, о которых пока говорят только украинские представители.
«Также мы обратились к Тони Фришу с просьбой провести отдельную встречу с родственниками пропавших без вести украинцев и тех, удержание которых не подтверждают ОРДЛО*. Потому что это отдельная тяжелая тема и трудный разговор. Планируем такую встречу с семьями пропавших без вести на осень», – сообщила Геращенко.
Источник Донецкие новости.
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, требование, ОБСЕ
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