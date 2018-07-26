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Последствия подлых провокаций террористов "ЛДНР" на Донбассе: стороны считают погибших и раненых

26.07.2018 09:24
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Последствия подлых провокаций террористов "ЛДНР" на Донбассе: стороны считают погибших и раненых

Пресс-центр Операции объединенных сил информирует о том, что за сутки на Донбассе сразу двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.

За прошедшие сутки, 25 июля, в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” более двух десятков раз открывали огонь по бойцам ВСУ, передает "Диалог.UA".

Согласно подсчетам штаба ООС, пророссийские сепаратисты 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, противник не гнушался применять и тяжелое вооружение. К сожалению, в результате вражеского огня двое военнослужащих ВС Украины получили ранения.

По данным разведки один боевик был уничтожен и трое получили ранения. Напомним, в Сети рассказали об успешной ликвидации боевиков украинскими снайперами.



Теги: Донбасс, ранения, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, провокации, ООС
 
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