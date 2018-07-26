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Потоп на Донбассе: в Сети появились кадры, как справляются защитники Украины с бушующей стихией
Накрывшие Украину ливни не щадят бойцов Операции объединенных сил (ООС), которые защищают Украину от вторжения гибридной армии РФ. Боец ООС Виктория Руденко в Facebook показала, как ее сослуживцы справляются с природными катаклизмами на Донбассе, передает "Диалог.UA".
Стоит отметить, что последнюю неделю почти по всей Украине бушуют сильные ливни. В результате дождей под водой оказался Киев и другие города Украины. Не обошла стихия и Донбасс, серьезно осложнив жизнь бойцам ООС.
"Вся лента (в Facebook ред.) в (кадрах - ред.) подтоленого перехода в Киеве. Вы посмотрите, как выглядят некоторые окопы на фронте и как по ним передвигаются бойцы", - написала Руденко, предоставив впечатляющие кадры.
На них видно, что дождевая вода залила до краев траншеи ВСУ и бойцы ходят по ней, держа автомат над головой.
Теги: Донбасс, дождь, стихийное бедствие, потоп, ВСУ, соцсети, РФ, ООС
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