Потоп на Донбассе: в Сети появились кадры, как справляются защитники Украины с бушующей стихией

26.07.2018 08:21

Накрывшие Украину ливни не щадят бойцов Операции объединенных сил (ООС), которые защищают Украину от вторжения гибридной армии РФ. Боец ООС Виктория Руденко в Facebook показала, как ее сослуживцы справляются с природными катаклизмами на Донбассе, передает "Диалог.UA".

Стоит отметить, что последнюю неделю почти по всей Украине бушуют сильные ливни. В результате дождей под водой оказался Киев и другие города Украины. Не обошла стихия и Донбасс, серьезно осложнив жизнь бойцам ООС.

"Вся лента (в Facebook ред.) в (кадрах - ред.) подтоленого перехода в Киеве. Вы посмотрите, как выглядят некоторые окопы на фронте и как по ним передвигаются бойцы", - написала Руденко, предоставив впечатляющие кадры.

На них видно, что дождевая вода залила до краев траншеи ВСУ и бойцы ходят по ней, держа автомат над головой.