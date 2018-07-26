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Стало известно, как Путин намерен добиваться "мира" на Донбассе
Президент Российской Федерации Владимир Путин, проталкивая своих кандидатов на президентских выборах в Украине, будет привлекать внимание событиями на Донбассе путем эскалации конфликта.
Об этом "Апострофу" заявил координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук.
По его словам, если не будет серьезных договоренностей между Россией и США по вопросам Украины, то вполне очевидно, что военный фактор будет играть свою роль в предвыборной кампании в Украине. При этом Кремль будет пытаться актуализировать вопрос так называемого мира.
"А мы хорошо знаем риторику, на которой они будут выезжать, - это мирный диалог, критика партии войны, то есть правящей коалиции. Пропутинские кандидаты здесь будут указывать на то, что творится на Донбассе, и говорить, что существует только один выход - чтобы к власти приходили политические силы, которые говорят о мире", - подытожил Тымчук.
Теги: Донбасс, Путин, мир, эскалация
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