В Донецке раздаются мощные взрывы

26.07.2018 14:52

Сегодня утром жители оккупированного Донецка услышали мощный взрыв в центре города.

В своих комментариях в соцсети люди предполагают, что боевики проводят учебные стрельбы из тяжелого вооружения, передает donpress.com.

В комментариях люди пишут:

«Донецк. 08.38. Упс! Широкий. Что это было одинарное? Не определила, это „доброе утро“ или „недоброе утро“, но шурухнуло от души».

«Слышали, как гупнуло, но тоже не поняли…»

«Ага. И я услышала даже сквозь грохот машины мусороуборочной».

«Угу».

«Слышал».

Однако, чуть позже взрывы повторились:

«10:55. Макеевка. Мне кажется или раздаются бахи? Не пойму».

«11.17. Донецьк. З напрямку Чулковка-6/Капитальна диряві гатят зi 120 мм, мабуть навчання».

«11.19. В стороне Моспино с утра и до сих пор звуки учений»

«12.04 Донецк только что с юга единичный взрыв… не гроза- зуб даю… и звук какой-то непривычный- короткий, не раскатистый»

«На текстиле с посадок уже два раза гэпнуло, чего ж вас сука не затопило…»

«Макеевка центр на запад северо-запад что-то взорвалось или выстрелило 11.46»

«Донецк 12.00 Пролетарка. Отчетливо слышно было 2 взрыва. и это никак не гром. небо чистое. Полигон мож?».