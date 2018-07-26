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Архив - Донецкая область

В Донецке раздаются мощные взрывы

26.07.2018 14:52
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В Донецке раздаются мощные взрывы

Сегодня утром жители оккупированного Донецка услышали мощный взрыв в центре города.

В своих комментариях в соцсети люди предполагают, что боевики проводят учебные стрельбы из тяжелого вооружения, передает donpress.com.

В комментариях люди пишут:

«Донецк. 08.38. Упс! Широкий. Что это было одинарное? Не определила, это „доброе утро“ или „недоброе утро“, но шурухнуло от души».
«Слышали, как гупнуло, но тоже не поняли…»
«Ага. И я услышала даже сквозь грохот машины мусороуборочной».
«Угу».
«Слышал».
Однако, чуть позже взрывы повторились:
«10:55. Макеевка. Мне кажется или раздаются бахи? Не пойму».
«11.17. Донецьк. З напрямку Чулковка-6/Капитальна диряві гатят зi 120 мм, мабуть навчання».
«11.19. В стороне Моспино с утра и до сих пор звуки учений»
«12.04 Донецк только что с юга единичный взрыв… не гроза- зуб даю… и звук какой-то непривычный- короткий, не раскатистый»
«На текстиле с посадок уже два раза гэпнуло, чего ж вас сука не затопило…»
«Макеевка центр на запад северо-запад что-то взорвалось или выстрелило 11.46»
«Донецк 12.00 Пролетарка. Отчетливо слышно было 2 взрыва. и это никак не гром. небо чистое. Полигон мож?».



Теги: Донецк, Донбасс, стрельба, учения, полигон, вооружение, взрывы, соцсети
 
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