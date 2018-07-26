- Чем опасны прямые переговоры Киева с главарями "Л-ДНР"22:20
- В России готовят диверсантов для Донбасса22:00
- В Донецке новые автобусы ездят "на бутылках"21:40
- Референдум для Донбасса: как политики и политологи отреагировали на идею Кремля21:20
- Как затопление шахт может ударить по Донбассу21:00
- Переселенцев продолжают терзать проверками20:40
- Донбасс: оккупанты утопили танк20:20
- Прифронтовая Авдеевка сегодня молилась за мир и Украину20:00
- Переговоры по Донбассу: почему «хромает» «нормандский формат»19:40
- 8 мирных жителей были ранены на Донбассе19:20
В Донецке раздаются мощные взрывы
Сегодня утром жители оккупированного Донецка услышали мощный взрыв в центре города.
В своих комментариях в соцсети люди предполагают, что боевики проводят учебные стрельбы из тяжелого вооружения, передает donpress.com.
В комментариях люди пишут:
«Донецк. 08.38. Упс! Широкий. Что это было одинарное? Не определила, это „доброе утро“ или „недоброе утро“, но шурухнуло от души».
«Слышали, как гупнуло, но тоже не поняли…»
«Ага. И я услышала даже сквозь грохот машины мусороуборочной».
«Угу».
«Слышал».
Однако, чуть позже взрывы повторились:
«10:55. Макеевка. Мне кажется или раздаются бахи? Не пойму».
«11.17. Донецьк. З напрямку Чулковка-6/Капитальна диряві гатят зi 120 мм, мабуть навчання».
«11.19. В стороне Моспино с утра и до сих пор звуки учений»
«12.04 Донецк только что с юга единичный взрыв… не гроза- зуб даю… и звук какой-то непривычный- короткий, не раскатистый»
«На текстиле с посадок уже два раза гэпнуло, чего ж вас сука не затопило…»
«Макеевка центр на запад северо-запад что-то взорвалось или выстрелило 11.46»
«Донецк 12.00 Пролетарка. Отчетливо слышно было 2 взрыва. и это никак не гром. небо чистое. Полигон мож?».
Теги: Донецк, Донбасс, стрельба, учения, полигон, вооружение, взрывы, соцсети
- На "Донбасс Арене" нашли "бомбу". Саперы приступили к обезвреживанию (ФОТО)
- В оккупированном Донецке мужчина стрелял из пистолета по автомобилю
- В Донецке неизвестные отстреливают голубей
- На донецком вокзале "обезвредили" взрывчатку (ФОТО)
- Вооруженные боевики «ДНР» требуют у наблюдателей СММ ОБСЕ новые «разрешения»
- Как боевики дурят наблюдателей
- Чем опасны прямые переговоры Киева с главарями "Л-ДНР"22:20
- В России готовят диверсантов для Донбасса22:00
- В Донецке новые автобусы ездят "на бутылках"21:40
- Референдум для Донбасса: как политики и политологи отреагировали на идею Кремля21:20
- Как затопление шахт может ударить по Донбассу21:00
- Переселенцев продолжают терзать проверками20:40
- Донбасс: оккупанты утопили танк20:20
- Прифронтовая Авдеевка сегодня молилась за мир и Украину20:00
- Переговоры по Донбассу: почему «хромает» «нормандский формат»19:40
- 8 мирных жителей были ранены на Донбассе19:20
- Чем опасны прямые переговоры Киева с главарями "Л-ДНР"22:20
- В России готовят диверсантов для Донбасса22:00
- В Донецке новые автобусы ездят "на бутылках"21:40
- Референдум для Донбасса: как политики и политологи отреагировали на идею Кремля21:20
- Как затопление шахт может ударить по Донбассу21:00
- Переселенцев продолжают терзать проверками20:40
- Донбасс: оккупанты утопили танк20:20
- Прифронтовая Авдеевка сегодня молилась за мир и Украину20:00
- Переговоры по Донбассу: почему «хромает» «нормандский формат»19:40
- 8 мирных жителей были ранены на Донбассе19:20
- Референдум для Донбасса: как политики и политологи отреагировали на идею Кремля21:20
- Стоматологи назвали самые вредные продукты для зубной эмали22:15
- Тривожні ознаки діабету21:00
- В Украине запретили известный лекарственный препарат15:38
- Почему любители хлеба каждый день губят свое здоровье13:20
- Медики назвали популярный антибиотик смертельно опасным11:35
- Врачи назвали неожиданные продукты, продлевающие жизнь08:15
- Дезодоранты опасны для здоровья. Мужского17:37
- Мінування Азовського моря не вирішить проблеми України - військовий експерт13:11
- Ученые нашли способ предотвратить потерю зрения20:48
- Из-за перевозчиков и проблем с пенсиями в Донецкой области гибнут люди
- «Опять на костылях»: в соцсети сообщили о серьезном ранение главаря «ДНР»
- Смертельный взрыв на кладбище в Горловке: данные журналиста и разведки
- У "ДНР" большие проблемы: артиллерия ВСУ стреляла новыми снарядами артсистемы "Гиацинт"
- Обнародованы тревожные новости с Донбасса
- В Горловке продолжают «ремонтировать» крыши. Люди в ярости. Зреет бунт. ВИДЕО
- Стало известно, как Путин намерен добиваться "мира" на Донбассе
- В Донецке раздаются мощные взрывы
- «Был бой, скорые носились»: горловчане заметили в городе «военные» скорые
- Появились новые сведения о пересечении донбасской линии разграничения