В Горловке продолжают «ремонтировать» крыши. Люди в ярости. Зреет бунт. ВИДЕО

26.07.2018 17:55

Жители временно оккупированной Горловки страдают не только от погодных условий, но и от «добрых дел» «мэра» города. Настроения горловчан уже на грани открытого бунта. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Погодные условия этим летом экстремальные по всей территории Украины. Однако, во временно оккупированной Горловке крыши на 48 домах были повреждены непогодой ещё 6 июня. Начиная с 7 июня, почти ежедневно, а то и по несколько раз на день оккупационные «власти ДНР» в Горловке отчитываются о том, как «ведутся ремонтные работы», как «в Горловку прибыли бригады со всей ДНР» и т.д. Однако, на самом деле, с домов, где был поврежден даже небольшой участок крыши, сняли ВЕСЬ!!! Шифер. Так как ливневые дожди стали явлением почти привычным, люди живут почти под открытым небом. К тому же вместо ремонта крыш, в части зданий придется делать капитальный ремонт.

На последнем аппаратном совещании в оккупационной «администрации» Горловки, «чиновники» выражали волнение по поводу возмущения людей и «роста социальной напряженности». Однако, после аппаратного, как назло, ливни и грозы усилились. По сообщениям некоторых горловчан «бригады со всей ДНР», прибывшие для ремонта крыш, просто надули с деньгами и они уехали, отказавшись работать. В результате, крыши ремонтировать некому.

Жители одного из домов без крыши запечатлели, что происходит в доме и выложили видео в интернет.

«Доктор, А Вы думаете куда делись бригады иногородних добровольцев, работавшие в первую неделю после урагана? Ходят слухи что их просто кинули с оплатой...»,

«Роман, ничего удивительного. Но меня удивляет другое… сколько мы теперь этот «режим» терпеть молча на диванах будем?...»

«Вот и вся наша республика, в нескольких видео. В них же отношение к жителям. Каждый я думаю сделает вывод для себя, на наглядных примерах»,

«Наталья, мы звонили на горячую линию Министерства ЖКХ ДНР в Донецк, а нам сказали обращаться сначала в горисполком к мэру. А обращаться к этому хаму повторно… У нас просто нет никакого желания. Раньше мы о нём были хорошего мнения, но теперь… Правильно говорят, что люди познаются в беде. Только так можно понять кто тебе друг, а кто – враг»,

«Мозгов не хватает крыши постелить, говно развезли, шифер везде сняли и уже месяц ничего не происходит, зато ска мы кросс проводим)))))».

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