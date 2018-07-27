Матиос шокировал объемами оружия, вывозимого из зоны ООС

27.07.2018 14:30

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что из зоны боевых действий на Донбассе люди, вывозящие волонтерскую помощь, вывозят оружие и боеприпасы.

Матиос добавил, что по статистике, утрачено более 10 тысяч автоматического оружия: «Только изъятых порядка 300 гранатометов официально, тысяча автоматов, порядка 15 тысяч килограмм взрывчатки различных модификаций. Это выявлено правоохранительными органами. Более миллиона патронов. Это можно месяц воевать очень мощно, и не одному человеку. К чему я веду? Это всего-навсего 5−7-10 процентов от реального количества».

По его словам, много оружия и боеприпасов из зоны боевых действий вывозится теми людьми, которую возят военным волонтерскую помощь. Матиос уточнил: «Я вернулся в воскресенье из зоны деятельности Объединенных сил. Так вот, автобусы на блокпостах проверяют — а у них двойное дно. Туда они везут волонтерскую помощь, а обратно едут пустые. Случайно открываем — а там двойное дно. И там гранатометы, автоматы, патроны. Помогать украинской армии — это нормально. Но везти оттуда оружие?».

Источник: https://donpress.com