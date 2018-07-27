На обустройство КПВВ Марьинка потратят 10 млн грн

27.07.2018 17:48

На обустройство контрольного пункта пропуска Марьинка из областного бюджета выделили 10 миллионов гривень.

Для граждан оборудуют отдельные комфортабельные комнаты для ожидания. Деревянные сооружения заменят другими модулями с мебелью и кондиционерами. В зонах осмотров автомобилей появятся навесы, которые защитят людей от дождя, ветра и снега. Осмотр авто будет проводится только в крытой зоне, передает UA.Донбас.

На КПВВ также появятся санузлы с горячей и холодной водой. Уже проведено расширение дороги, участок заасфальтирован. Строительные работы планируют завершить до начала сентября. Обустройство всех четырех КПВВ, «Марьинка», «Гнутово», «Новотроицкое» и «Майорское», обещают завершить к концу года.

«Во время проведения работ по благоустройству КПВВ продолжает работать в штатном режиме. Его реконструкция не мешает гражданам пересекать КПВВ в границах этого коридора. Пограничниками обеспечивается ритмичность пропуска лиц и необходимый уровень безопасности. Общее количество людей, которые пересекают линию разграничения, при этом не уменьшается», — сообщил пресс-офицер регионального управления Госпогранслужбы в составе ООС Олег Личковский.

Источник: https://zi.dn.ua