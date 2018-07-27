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На обустройство КПВВ Марьинка потратят 10 млн грн
На обустройство контрольного пункта пропуска Марьинка из областного бюджета выделили 10 миллионов гривень.
Для граждан оборудуют отдельные комфортабельные комнаты для ожидания. Деревянные сооружения заменят другими модулями с мебелью и кондиционерами. В зонах осмотров автомобилей появятся навесы, которые защитят людей от дождя, ветра и снега. Осмотр авто будет проводится только в крытой зоне, передает UA.Донбас.
На КПВВ также появятся санузлы с горячей и холодной водой. Уже проведено расширение дороги, участок заасфальтирован. Строительные работы планируют завершить до начала сентября. Обустройство всех четырех КПВВ, «Марьинка», «Гнутово», «Новотроицкое» и «Майорское», обещают завершить к концу года.
«Во время проведения работ по благоустройству КПВВ продолжает работать в штатном режиме. Его реконструкция не мешает гражданам пересекать КПВВ в границах этого коридора. Пограничниками обеспечивается ритмичность пропуска лиц и необходимый уровень безопасности. Общее количество людей, которые пересекают линию разграничения, при этом не уменьшается», — сообщил пресс-офицер регионального управления Госпогранслужбы в составе ООС Олег Личковский.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Марьинка, КПВВ
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