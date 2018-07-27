Новые бои на Донбассе, стало известно о раненом украинском бойце

27.07.2018 08:31

Начиная с утра и до шести часов вечера сегодняшнего дня подконтрольные России оккупационные войска в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня. В связи с боевыми действиями один военнослужащий ВСУ получил ранения.

Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба ООС.



«Оккупанты открывали прицельный огонь, используя гранатометы крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Лебединское, Гнутово и Водяное», — сказано в тексте сообщения. Кроме того, в Штабе подчеркнули, что по защитникам Гнутово оккупанты открывали огонь противотанковыми управляемыми ракетами.



«Объединенные силы держат под контролем обстановку, постоянно удерживают занимаемые рубежи и позиции», — отметили в пресс-центре.