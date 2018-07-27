Обнаружили вражеское гнездо: ВСУ уничтожили позицию боевиков в жилом доме

27.07.2018 19:57

Украинский волонтер Юрий Мысягин на своей странице в соцсети опубликовал видео, на котором показано, как украинские военные уничтожили позицию боевиков на Донбассе.

Отмечается, что бойцы ВСУ использовали для удара управляемую противотанковую ракету.

Так, Мысягин пишет: «На все про все времени заняло всего 1,5 минуты. Обнаружили вражеское гнездо, быстро передали координаты и уничтожили».

Источник: https://donpress.com