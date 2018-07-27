«Опять на костылях»: в соцсети сообщили о серьезном ранение главаря «ДНР»

27.07.2018 07:10

В социальных сетях жители ОРДО сообщают, что по неподтвержденной информации главарь «ДНР» Александр Захарченко после недавнего ранения под Авдеевкой ходит на костылях.

Так, пользователи пишут: «А шо энто все молчат? Захарченко што опять подстрелили? По сплетням он опять на костылях, те 2 недели шо не появлялся был на операции, подэкують в самой первопрестольной, а щаз опять шкандыбает на костылях, из своей конторы никуда не выходит, и там половину приемов отменяет.».

Источник: https://donpress.com