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Захарченко пообещал «удерживать» коммунальные тарифы в «ДНР»

27.07.2018 16:45
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Захарченко пообещал «удерживать» коммунальные тарифы в «ДНР»

Главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил, что так называемое «правительство» и коммунальные службы ОРДО должны сделать все необходимое для удержания действующих тарифов на услуги жилкоммунхоза.

Так, главарь боевиков отметил: «Мы не допустим повышения цен на коммунальные услуги для населения. На сегодняшний день идут боевые действия и удержать коммунальные тарифы на прежнем уровне наша основная задача, пока экономика не войдет в русло, необходимое для нормальной жизни, жизнеобеспечения государства и населения в целом».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, коммунальные услуги, ДНР, цены, Захарченко
 
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