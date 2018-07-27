Захарченко пообещал «удерживать» коммунальные тарифы в «ДНР»

27.07.2018 16:45

Главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил, что так называемое «правительство» и коммунальные службы ОРДО должны сделать все необходимое для удержания действующих тарифов на услуги жилкоммунхоза.

Так, главарь боевиков отметил: «Мы не допустим повышения цен на коммунальные услуги для населения. На сегодняшний день идут боевые действия и удержать коммунальные тарифы на прежнем уровне наша основная задача, пока экономика не войдет в русло, необходимое для нормальной жизни, жизнеобеспечения государства и населения в целом».

Источник: https://donpress.com