Донбасс: оккупанты утопили танк

28.07.2018 20:20

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, низкий уровень подготовки личного состава 1 и 2 АК ВС РФ приводит к потерям вооружения и военной техники.



"Так, во время проведения учений по преодолению водной преграды, т.н. военнослужащими одного из подразделений российских оккупационных войск был затоплен танк. Оккупанты пытаются скрыть это событие от своих кураторов", - сообщает украинская разведка.