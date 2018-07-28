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Донбасс: побит июльский рекорд обстрелов

28.07.2018 07:45
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Донбасс: побит июльский рекорд обстрелов

За прошедшие сутки, 27 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. При этом оккупанты 34 раза открывал огонь по позициям защитников Украины. На данный момент – это наибольшее суточное количество обстрелов с их стороны за июль.

Российские оккупационные войска вели в пятницу прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Желтого, Новотошковского, Золотого, Майорска, Марьинки, Авдеевки, Новомихайловка, Красногоровка, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополь и Водяного. Дважды противник применил запрещенное вооружение: вблизи Лебединского - 120-мм и 82-мм минометы, вблизи Водяного - 82-мм минометы, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Напомним, что вчера в зоне ООС подорвался "Ронин", воевавший за Украину, и погибли оккупанты.



Теги: Донбасс, обстрелы, оккупанты, ООС
 
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