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Донбасс: побит июльский рекорд обстрелов
За прошедшие сутки, 27 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. При этом оккупанты 34 раза открывал огонь по позициям защитников Украины. На данный момент – это наибольшее суточное количество обстрелов с их стороны за июль.
Российские оккупационные войска вели в пятницу прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Желтого, Новотошковского, Золотого, Майорска, Марьинки, Авдеевки, Новомихайловка, Красногоровка, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополь и Водяного. Дважды противник применил запрещенное вооружение: вблизи Лебединского - 120-мм и 82-мм минометы, вблизи Водяного - 82-мм минометы, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).
Напомним, что вчера в зоне ООС подорвался "Ронин", воевавший за Украину, и погибли оккупанты.
Теги: Донбасс, обстрелы, оккупанты, ООС
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