Донбасс: побит июльский рекорд обстрелов

28.07.2018 07:45

За прошедшие сутки, 27 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. При этом оккупанты 34 раза открывал огонь по позициям защитников Украины. На данный момент – это наибольшее суточное количество обстрелов с их стороны за июль.



Российские оккупационные войска вели в пятницу прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Желтого, Новотошковского, Золотого, Майорска, Марьинки, Авдеевки, Новомихайловка, Красногоровка, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополь и Водяного. Дважды противник применил запрещенное вооружение: вблизи Лебединского - 120-мм и 82-мм минометы, вблизи Водяного - 82-мм минометы, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).



Напомним, что вчера в зоне ООС подорвался "Ронин", воевавший за Украину, и погибли оккупанты.