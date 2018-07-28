"Горячие точки" Донбасса: появилась карта обстрелов из зоны ООС

28.07.2018 12:30

Сегодня, 28 июля, сайт Минобороны Украины обнародовал новую карту боевых действий из зоны конфликта на Донбассе.



На карте, отображающей ситуацию на начало текущих суток, видно, что обстрелы вчера охватили Донецкую и Луганской области. Относительное затишье было в районе Светлодарской дуги.

Напомним, что вчера на Донбассом фронте был побит июльский рекорд обстрелов. Также в пятницу в зоне ООС подорвался "Ронин", воевавший за Украину, и погибли оккупанты.