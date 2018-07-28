Конфликт на Донбассе поставили "на паузу"

28.07.2018 18:20

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков считает, что до середины следующего года прогресса в переговорном процессе по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе ожидать не стоит. Россия будет тянуть время, уверен эксперт.



"Кремль сейчас использует определенную паузу. Это все сейчас идет в рамках незатейливой и очень фарисейской политики, когда вбрасываются предложения и инициативы, которые заведомо неприемлемы ни для Украины, ни для наших западных партнеров", – сказал эксперт в интервью "Радио Свобода", сообщает РПД "Донецкие новости".



По словам Пашкова, такую тактику Россия использовала и с миротворческой миссией, когда внесла свою резолюцию в ООН о том, что миротворцы должны лишь охранять СММ ОБСЕ на Донбассе, стоя исключительно на линии разграничения сторон.



"Это сейчас происходит и с идеей референдума, которая абсолютно никчемная", – отметил он, имея в виду "заброс" президента РФ Владимира Путина на переговорах с президентом США Дональдом Трампом о референдуме касательно самоидентификации Донбасса.



Эксперт считает, что российская тактика сводится к категорическому отрицанию любой идеи по Крыму ("эта тема для России закрыта") и ожидании "времени Ч" (президентские и парламентские выборы в Украине). "Я абсолютно убежден, что Россия не будет посторонним наблюдателем в борьбе за власть в Украине. Она будет стараться максимально широко действовать на этом направлении. До этого времени будет полупереговорный процесс со взаимными обвинениями – "мы предлагаем, а вы отказываетесь", – подчеркнул Пашков. - Следует рассчитывать на вторую половину следующего года, что как-то сдвинется процесс урегулирования [конфликта на Донбассе]".